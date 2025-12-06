Staples Aktie
WKN: 876951 / ISIN: US8550301027
|
06.12.2025 19:48:01
Battle of the Consumer Staples ETFs: Who Comes Out on Top, XLP or VDC?
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) and State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) both target U.S. consumer staples, but differ in portfolio breadth, yield, and concentration.Both funds are designed to give investors exposure to the consumer staples sector, focusing on companies seen as essential for everyday living. This comparison looks at cost, performance, portfolio makeup, and unique attributes for Vanguard Consumer Staples ETF and State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year weekly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Staples Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Staples Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.