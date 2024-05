Bavarian Nordic AS (spons ADRs): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bavarian Nordic AS (spons ADRs) äußerte sich am 08.05.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bavarian Nordic AS (spons ADRs) ein Ergebnis je Aktie von 0,230 USD vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 32,94 Prozent auf 121,0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 180,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

