Baylin Technologies stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Baylin Technologies hat sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 19,12 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,8 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,7 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at