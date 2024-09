BBVA-Aktie trotzdem im Minus: BBVA darf Sabadell wohl übernehmen - EZB äußert keine Einwände

Die BBVA arbeitet an einer feindlichen Übernahme von Sabadell. Die spanische Bank wandte sich im Mai mit einem Angebot direkt an die Banco de Sabadell -Aktionäre, nachdem der Vorstand der kleineren Bank zuvor ein früheres Angebot der BBVA abgelehnt hatte, weil sie sich als zu niedrig bewertet ansah. Ende Juli erklärte die BBVA, sie sei zuversichtlich, dass ihr die Übernahme von Sabadell gelingen werde, was ihr helfen würde, auf ihrem Heimatmarkt zu expandieren. BBVA, der zweitgrößte Kreditgeber des Landes nach Marktkapitalisierung, hatte bereits vor vier Jahren versucht, den kleineren Kreditgeber zu übernehmen. Im Juli genehmigten die Aktionäre der BBVA eine Kapitalerhöhung zur Finanzierung der mehr als 10 Milliarden Euro teuren Übernahme von Sabadell.An der Börse in Madrid verliert die BBVA-Aktie zeitweise 0,77 Prozent auf 9,0360 Euro.

MADRID (Dow Jones)