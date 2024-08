Beginn der Gamescom: Hunderttausende Fans erwartet

KÖLN (dpa-AFX) - Ran an die Konsolen und Controller: Mit der Gamescom öffnet am Mittwoch (9.00 Uhr) in Köln die größte Videospiele- und Computerspiele-Messe der Welt ihre Tore. Im vergangenen Jahr kamen zu der fünftägigen Veranstaltung 320.000 Besucherinnen aus aller Welt, dieses Jahr könnten es sogar noch mehr werden. Der Höchstwert war 2019 mit 373.000 Besuchern erreicht worden, danach setzte die Corona-Flaute ein.

Die Gamescom ist eine Publikumsmesse, Tickets sind also im freien Verkauf erhältlich. Allerdings kommen auch viele Firmenvertreter, um Kontakte zu knüpfen und Geschäfte anzubahnen. Spielefans können neue Games ausprobieren. Der Samstag ist schon ausverkauft.

Die Vorzeichen für dieses Jahr sind gut, schließlich hat die Messe ihr Angebot erweitert: Mehr als 1.400 Aussteller als 64 Ländern präsentieren neue Video- und Computerspiele sowie andere technische Innovationen und Dienstleistungen, das sind 15 Prozent mehr als im Vorjahr. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) werden am Mittwochabend (18.00 Uhr) als Gastredner erwartet./wdw/DP/ngu