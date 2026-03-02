Beijing Kingsoft Office Software, A präsentierte Quartalsergebnisse

Beijing Kingsoft Office Software, A äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,43 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,31 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,16 Prozent auf 1,75 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,49 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,56 CNY gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 1,89 Milliarden CNY taxiert.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,98 CNY, nach 3,56 CNY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 5,93 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte Beijing Kingsoft Office Software, A 5,08 Milliarden CNY umgesetzt.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 4,07 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 6,00 Milliarden CNY ausgegeben.

Redaktion finanzen.at