Beijing Tianyishangjia New Material A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Beijing Tianyishangjia New Material A hat am 20.08.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -0,65 CNY. Ein Jahr zuvor waren 0,150 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 75,81 Prozent zurück. Hier wurden 158,8 Millionen CNY gegenüber 656,5 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at