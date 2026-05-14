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14.05.2026 06:31:29
Bell-Park legte Quartalsergebnis vor
Bell-Park hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 156,05 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 89,42 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,74 Prozent auf 36,22 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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