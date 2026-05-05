BellRing Brand a Aktie
WKN DE: A2PSTL / ISIN: US0798231009
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05.05.2026 13:12:46
BellRing Brands, Inc Bottom Line Drops In Q2
(RTTNews) - BellRing Brands, Inc (BRBR) revealed a profit for second quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line came in at $33.9 million, or $0.29 per share. This compares with $58.7 million, or $0.45 per share, last year.
Excluding items, BellRing Brands, Inc reported adjusted earnings of $16.3 million or $0.14 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 1.8% to $598.7 million from $588.0 million last year.
BellRing Brands, Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $33.9 Mln. vs. $58.7 Mln. last year. -EPS: $0.29 vs. $0.45 last year. -Revenue: $598.7 Mln vs. $588.0 Mln last year.
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