BellRing Brands, Inc Bottom Line Drops In Q2

(RTTNews) - BellRing Brands, Inc (BRBR) revealed a profit for second quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line came in at $33.9 million, or $0.29 per share. This compares with $58.7 million, or $0.45 per share, last year.

Excluding items, BellRing Brands, Inc reported adjusted earnings of $16.3 million or $0.14 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 1.8% to $598.7 million from $588.0 million last year.

BellRing Brands, Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $33.9 Mln. vs. $58.7 Mln. last year. -EPS: $0.29 vs. $0.45 last year. -Revenue: $598.7 Mln vs. $588.0 Mln last year.