Benkos Signa Prime verkaufte Immobilie im Austria Campus an Immo-Fonds

Die Signa Prime Selection AG des Unternehmers Rene Benko hat eine Immobilie im Austria Campus in Wien verkauft.

Diese ging an einen Österreich-Immobilienfonds, dem die Bayerische Versorgungskammer (BVK) eine Milliarde Euro für den Immobilienankauf zur Verfügung stellt. Über den konkreten Kaufpreis der Transaktion wurden in der Signa-Aussendung am Mittwoch keine Angaben gemacht.

Die Signa Financial Services AG (SFS) hat für die BVK mit der Universal-Investment einen Immobilien-Fonds mit Investitionsschwerpunkt Österreich aufgelegt. Der Österreich-Immobilienfonds wird von der SFS mit Sitz in Zürich verwaltet. Langfristig soll ein Portfolio aus Wohn- und Gewerbeimmobilien in ganz Österreich mit einem Volumen von einer Milliarde Euro aufgebaut werden. Es wurden bereits mehrere Wohn- und Büroliegenschaften erworben. Darüber hinaus werden weitere Wohnobjekte und Gewerbeimmobilien, insbesondere Büro- und Einzelhandelsobjekte, akquiriert, neben Immobilien aus Signa-Projekten auch andere Projektentwicklungen und Bestandsobjekte.

Verkauft wurde das 2018 fertiggestellte Bürogebäude "Austria Campus Bauteil 2" im zweiten Wiener Gemeindebezirk am Gelände des früheren Nordbahnhofs mit einer Mietfläche von rund 16.500 m2. Es ist laut Signa-Angaben weitgehend vermietet. Das Closing fand Ende April 2019 statt.

Die Bayerische Versorgungskammer, größte öffentlich-rechtliche Versorgungsgruppe Deutschlands, kümmert sich um berufsständische und kommunale Altersversorgung und managt ein Kapitalanlagevolumen von derzeit ca. 77 Mrd. Euro (Buchwert).

gru/kan

WEB http://www.signa.at