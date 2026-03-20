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20.03.2026 06:31:28
Benz Mining: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Benz Mining hat am 17.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei -0,03 AUD. Ein Jahr zuvor waren -0,010 AUD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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