Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
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15.07.2026 06:23:23
Berlin summit brings out private equity protesters
Activists gathered to protest the SuperReturn private equity summit in Berlin, saying the industry drives inequality, job cuts and rising costs as investors representing trillions of Euros gather to seek high returns.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Private Equity Holding AG
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10:03
|SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte eine Private Equity-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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13.07.26
|Private Equity Holding AG: Net Asset Value 30. Juni 2026 (EQS Group)
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13.07.26
|Private Equity Holding AG: Net Asset Value as of June 30, 2026 (EQS Group)
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12.07.26
|Big private equity firms pull in more cash as winners take all (Financial Times)
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12.07.26
|Big private equity firms pull in more cash as winners take all (Financial Times)
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08.07.26