Berry Petroleum legte Quartalsergebnis vor

Berry Petroleum hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Berry Petroleum hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,910 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Berry Petroleum im vergangenen Quartal 155,8 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Berry Petroleum 184,4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at