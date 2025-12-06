Sirius XM Aktie
WKN DE: A1W8XE / ISIN: US82968B1035
|
06.12.2025 19:05:00
Best Stock to Buy Right Now: Sirius XM vs. Lululemon
Sirius XM (NASDAQ: SIRI) has gotten a lot of attention this year. That's primarily because Warren Buffett-led Berkshire Hathaway is a large investor, owning 37% of the satellite radio operator's outstanding shares. But the stock has been wildly disappointing, down 66% in the past three years (as of Dec. 3).Then there's Lululemon Athletica (NASDAQ: LULU). The leader in athleisure apparel was a high-flying stock not too long ago. However, it's also under pressure, and shares trade 64% below their peak.Investors are looking at some potential buy-the-dip opportunities here. Which of these stocks is the better one to buy right now? The answer is as clear as day.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issuedmehr Nachrichten
Analysen zu Sirius XM Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|12,00
|-0,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.