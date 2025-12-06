Sirius XM Aktie

Sirius XM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W8XE / ISIN: US82968B1035

06.12.2025 19:05:00

Best Stock to Buy Right Now: Sirius XM vs. Lululemon

Sirius XM (NASDAQ: SIRI) has gotten a lot of attention this year. That's primarily because Warren Buffett-led Berkshire Hathaway is a large investor, owning 37% of the satellite radio operator's outstanding shares. But the stock has been wildly disappointing, down 66% in the past three years (as of Dec. 3).Then there's Lululemon Athletica (NASDAQ: LULU). The leader in athleisure apparel was a high-flying stock not too long ago. However, it's also under pressure, and shares trade 64% below their peak.Investors are looking at some potential buy-the-dip opportunities here. Which of these stocks is the better one to buy right now? The answer is as clear as day.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
