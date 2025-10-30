Beta Bionics legte Quartalsergebnis vor

Beta Bionics hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,33 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beta Bionics ein EPS von -0,230 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27,3 Millionen USD – ein Plus von 63,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beta Bionics 16,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at