Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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30.03.2026 11:05:00
Better AI Growth Buy: Broadcom vs Oracle
A couple of years ago, everyone wanted to get in on artificial intelligence (AI) stocks. These players roared higher week after week as companies spoke of the technology's potential -- and in some cases, even started delivering spectacular revenue growth. AI companies continue to deliver fantastic growth, but in recent times, investors have cooled on this investment theme.Why the change? Investors have worried about the high AI spending levels, and general economic and geopolitical concerns have also weighed on sentiment. But it's important to remember that the long-term AI growth story remains intact: Demand for AI products and services continues to march on, and the technology is delivering results for many companies that apply it to their needs.Two stocks that are benefiting and should continue to benefit are Broadcom (NASDAQ: AVGO) and Oracle (NYSE: ORCL). But which one makes the better AI growth buy today? Let's find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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