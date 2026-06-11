Seagate Aktie
WKN DE: A1C08F / ISIN: IE00B58JVZ52
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11.06.2026 16:40:00
Better AI Memory Stock: Seagate or Western Digital?
One sometimes-overlooked aspect of the artificial intelligence (AI) trend is that nearly every aspect of the technology, from training to inference to physical AI, creates data that needs to be stored on hard disk drives.Two major U.S. technology companies that supply those resources are Western Digital (NASDAQ: WDC) and Seagate Technology (NASDAQ: STX). Their shares are up by around 190% and 200%, respectively, year to date, and it appears their growth cycles are still ramping up. Analysts' average price target for Western Digital is around 9% higher than its current price, while Seagate's average price target is about 5% higher than it is trading today.Here are three reasons I like each stock.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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