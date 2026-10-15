Astera Labs Aktie
WKN DE: A404AF / ISIN: US04626A1034
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15.10.2026 17:35:33
Better Artificial Intelligence Stock for 2026: Astera Labs vs. Marvell Technology
As artificial intelligence continues to reshape the data center landscape, choosing between Astera Labs (NASDAQ:ALAB) and Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) requires weighing explosive growth potential against established infrastructure dominance.
Astera Labs focuses on high-speed connectivity solutions that eliminate data bottlenecks, while Marvell provides a wide range of networking and custom compute silicon. Both companies are riding the momentum in semiconductor stocks as hyperscalers expand their cloud capabilities to meet rising AI demands.
Astera Labs designs specialized connectivity hardware that helps massive data centers move information between processors and memory at extreme speeds. The company sells its COSMOS software-defined platform and hardware to major cloud providers and AI accelerator vendors. For the fiscal year ended Dec. 31, 2025, one end customer represented over 70% of revenue, with the top three accounting for 86%. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business.
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14.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
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13.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
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12.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
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12.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
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09.10.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 bewegt sich im Plus (finanzen.at)
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09.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
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08.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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08.10.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 fällt (finanzen.at)
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Aktien in diesem Artikel
|Astera Labs Inc Registered Shs
|254,00
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