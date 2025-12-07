ExxonMobil Aktie
WKN: 852549 / ISIN: US30231G1022
|
07.12.2025 17:05:00
Better Buy for 2026: ExxonMobil or Chevron?
The energy sector is renowned for its high volatility, largely because of the importance of oil and natural gas to the top- and bottom-lines of most energy businesses. However, there are some companies that have proved they have what it takes to survive the energy cycle while still rewarding investors well with dividends. Two of the best are ExxonMobil (NYSE: XOM) and Chevron (NYSE: CVX). Which one could be best for you as we head into 2026?Exxon and Chevron are both integrated energy companies. This means they have exposure to oil and natural gas production (the industry's upstream segment), pipelines and other transportation assets (the midstream), and chemicals and refining (the downstream).This is important because each segment of the broader industry operates a little differently as the energy cycle progresses. Having all three under one roof helps to smooth out the peaks and valleys that come with energy price fluctuations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)mehr Nachrichten
Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
|100,70
|-0,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.