BeWhere: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

BeWhere hat am 26.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BeWhere im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,7 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 4,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at