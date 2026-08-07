Bezeq Israel Telecom präsentierte Quartalsergebnisse

Bezeq Israel Telecom hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,11 ILS präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,150 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2,17 Milliarden ILS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,14 Milliarden ILS umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,110 ILS je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 2,17 Milliarden ILS gerechnet.

Redaktion finanzen.at