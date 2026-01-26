|
BFL Developers öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
BFL Developers stellte am 23.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,41 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,560 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4437,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 61,3 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 1,4 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
