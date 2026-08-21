Billboard AD präsentierte Quartalsergebnisse

Billboard AD hat am 19.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,02 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,020 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,52 Prozent auf 5,2 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at