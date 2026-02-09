Biogen: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Biogen hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Biogen vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,33 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,83 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,71 Prozent auf 2,18 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Biogen 2,34 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 1,66 USD gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 2,21 Milliarden USD ausgegangen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 8,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 11,18 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,88 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,53 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 9,27 Milliarden USD im Vorjahr.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 14,98 USD sowie einen Umsatz von 9,83 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at