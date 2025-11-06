Biomea Fusion informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Biomea Fusion hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,27 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,910 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at