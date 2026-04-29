Bitpanda Aktie
WKN DE: BITPA1 / ISIN: NET000BITPA1
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29.04.2026 13:07:10
Bitpanda braucht einen neuen Schweiz-Chef
Martin Beranek, Commercial Director Österreich und Schweiz, verlässt Bitpanda – «auf eigenen Wunsch», wie es heisst. Er geht zurück ins Agenturbusiness. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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Nachrichten zu Bitpanda
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14.01.26
|Bitpanda denkt wohl über Börsengang in Frankfurt im ersten Halbjahr nach (dpa-AFX)
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03.11.25
|Bitpanda-Chef wechselt in den Verwaltungsrat (dpa-AFX)
Analysen zu Bitpanda
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