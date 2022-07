BKS-Aktie unbeeindruckt: BKS geht von Ergebnisrückgang im zweiten Quartal aus

Nach 36 Mio. Euro in der Vorjahresperiode werde das Ergebnis im zweiten Quartal 2022 bei rund 30 Mio. Euro liegen. Grund sei die negative Entwicklung an den Kapitalmärkten und verhaltene Konjunkturerwartungen, teilte die Bank am Freitag in einer Aussendung mit. Die endgültigen Zahlen werden für den 26. August erwartet.

Im Wiener Handel verharrte die BKS-Aktie am Freitag bei 15,00 Euro.

tpo/ivn

ISIN AT0000624705 WEB http://www.bks.at