Aston Martin Aktie
WKN DE: A2QJD4 / ISIN: GB00BN7CG237
|
25.02.2026 15:03:55
Blaming Tariffs, Aston Martin Will Trim 20% of Its Work Force
The luxury automaker said losses for 2025 had increased from the year before, as tariffs and geopolitical uncertainty take a toll on its operations.
