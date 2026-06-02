Blue Cloud Softech Solutions legte Quartalsergebnis vor

Blue Cloud Softech Solutions hat am 30.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,300 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Blue Cloud Softech Solutions mit einem Umsatz von insgesamt 2,78 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,84 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 51,14 Prozent gesteigert.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,13 INR, nach 1,01 INR im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 25,73 Prozent auf 10,02 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 7,97 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at