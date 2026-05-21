Kremlin Aktie
WKN DE: 513350 / ISIN: DE0005133508
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21.05.2026 11:02:17
Bluesky Says Kremlin Is Hacking Its Platform to Spread Propaganda
The company said it was fighting Russian efforts to hijack real users’ accounts to post fake content, an apparently novel tactic.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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