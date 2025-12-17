Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
17.12.2025 13:00:00
BMW Group präsentiert den neuen BMW iX3 und seine wichtigsten Innovationen auf der Consumer Electronics Show (CES) 2026.
+++ Erstmalige Demonstration des KI-gestützten BMW Intelligent Personal Assistant mit Alexa+ Technologie +++ Revolutionäres Anzeige-Bedien-Konzept mit BMW Panoramic iDrive +++ BMW eDrive Technologie der sechsten Generation +++ Fahrfreude auf dem nächsten Level mit dem Heart of Joy +++ Nahtlose Fahrerassistenz mit BMW Symbiotic Drive +++ Weiterentwickeltes Entertainment- und App-Ökosystem im BMW Operating System X +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
