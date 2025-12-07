Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
07.12.2025 12:38:00
BMW M Night of Trophies: Justin Rothberg und FK Performance Motorsport gewinnen Sports Trophy Awards.
BMW M Night of Trophies ehrt die erfolgreichsten BMW M Motorsport Kundensportler der Saison 2025 +++ US-Amerikaner Justin Rothberg triumphiert in der Fahrerwertung und verteidigt damit seinen Titel aus dem Vorjahr +++ FK Performance Motorsport feiert Platz eins in der Teamwertung
