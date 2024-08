BNP Paribas legt Milliarden für AXAs Investment Management auf den Tisch - Aktien mit gemischten Vorzeichen

Wie die französische Bank mitteilte, führt sie exklusive Gespräche über einen Deal im Volumen von 5,1 Milliarden Euro. Zudem werde über eine langfristige Partnerschaft im Asset Management verhandelt.

Das neuformierte Geschäft werde ein Vermögen von 1,5 Billionen Euro verwalten und ein führender europäischer Anbieter in dem Sektor werden. Der Deal soll bis Ende des Jahres unterzeichnet werden, so BNP. Ein Abschluss ist für Mitte 2025 vorgesehen. Verhandelt werde zudem noch mit Mitarbeitervertretern.

AXA wächst in allen Segmenten und verdient mehr als erwartet

AXA ist im ersten Halbjahr in allen Segmenten gewachsen. Der französische Versicherungskonzern verdiente mehr als erwartet.

Der Nettogewinn stieg in den ersten sechs Monaten auf 4,02 Milliarden Euro nach 3,83 Milliarden im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn betrug 4,24 Milliarden Euro, ein Plus von 6 Prozent. Analysten hatten in einem vom Unternehmen veröffentlichten Konsens mit einem bereinigten Gewinn von 3,96 Milliarden Euro gerechnet.

Die Prämien und andere Erlöse legten auf knapp 60 Milliarden Euro von 55,75 Milliarden zu.

"Das gibt uns Zuversicht, zum Jahresende ein bereinigtes Wachstum des Ergebnisses je Aktie zu erreichen, das im Rahmen des Ziels von 6 bis 8 Prozent liegt", sagte CEO Thomas Buberl. Das Ziel bezieht sich auf den Zeitraum 2023 bis 2026.

In Paris steigt die AXA-Aktie zeitweise um 1,38 Prozent auf 32,25 Euro, wogegen die BNP-Aktie um 3,4 Prozent auf 59,37 Euro fällt.

PARIS (Dow Jones)