Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
|
17.11.2025 14:10:00
Boeing’s 777X has had its problems, but the orders keep coming
Boeing announced an order of 65 777X twin-engine aircraft from Dubai-based Emirates, while GE Aerospace received orders for 130 engines to fly those jets.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
