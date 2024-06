ATX und DAX stabil -- Börsen in Fernost uneinheitlich

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt gibt am Mittwoch leicht ab.

So eröffnete der ATX knapp im Plus und bewegt sich auch anschliessend nur nahe der Nulllinie.

Auch an den europäischen Leitbörsen gibt es kleine Rückgänge zu sehen. Die Vorgaben von der Wall Street lieferten nur wenig Auswirkungen. An den US-Börsen hatte der S&P-500 erneut ein Rekordhoch markiert, der Dow Jones und der NASDAQ Composite traten aber auf der Stelle. Zur Wochenmitte werden in den USA aber feiertagsbedingt keine Aktien gehandelt und der Aktienhandel in Europa könnte deswegen impulsarm ablaufen.

In der Früh standen in Großbritannien die Verbraucherpreise des Monats Mai zur Veröffentlichung an und im Vorfeld der Zinsentscheidung der Bank von England (BoE) werden diese wohl mit etwas größerer Aufmerksamkeit als gewöhnlich verfolgt, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Die Verbraucherpreise sind dort im Mai etwas geringer als erwartet angewachsen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger zur Wochenmitte zurück.

So startete der DAX quasi unverändert bei 18.131,35 Punkten und tendiert auch im weiteren Verlauf nur seitwärts.

Zur Wochenmitte mangelt es an Impulsen. Die US-Börsen hatten tags zuvor nur minimal im Plus geschlossen und an diesem Mittwoch wird in den Vereinigten Staaten wegen des Gedenk- und Feiertages "Juneteenth" nicht gehandelt. Dieser afroamerikanische Gedenktag wurde erst vor wenigen Jahren als arbeitsfreier Feiertag einführt.

WALL STREET

Die US-Anleger liessen es am Dienstag nach dem starken Wochenauftakt etwas ruhiger angehen.

Der Dow Jones Index schloss mit einem Aufschlag von 0,15 Prozent bei 38.834,86 Punkten.

Der NASDAQ Composite ging daneben 0,03 Prozent höher bei 17.862,23 Zählern in den Feierabend.

Fehlende frische Impulse sorgten am Dienstag für einen verhaltenen Handel an der Wall Street. Dazu trug auch bei, dass im späteren Tagesverlauf eine ganze Reihe von Auftritten von US-Notenbankern im Terminkalender standen. Zuletzt rechnete der Markt im laufenden Jahr weiter mit möglicherweise zwei Zinssenkungen in den USA, obgleich die US-Notenbank jüngst nur eine signalisiert hatte. Und auch von einzelnen Notenbankern waren zuletzt überwiegend eher falkenhafte Kommentare zu hören.

Der US-Einzelhandelsumsatz war im Mai weniger stark gestiegen als erwartet. Zudem fiel die Entwicklung im Vormonat schwächer aus als bisher bekannt: Anstatt einer Stagnation ergibt sich nach neuen Zahlen ein knapper Rückgang.

ASIEN

Die Börsen in Fernost finden zur Wochenmitte keine gemeinsame Tendenz.

In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 mit einem Gewinn von 0,23 Prozent bei 38.570,76 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite indes aktuell (08:47 Uhr) 0,36 Prozent auf 3.019,45 Zähler. In Hongkong hingegen steigt der Hang Seng um 2,63 Prozent auf 18.387,26 Einheiten.

Deutlich gesunkene US-Renditen im Zuge schwach ausgefallener Einzelhandelsdaten und der Höhenflug von NVIDIA befeuern am Mittwoch Technologiewerte an den asiatischen Börsen. Allerdings sorgt das nicht für einen breiten Anstieg an den Börsen.

Im chinesischen Kernland hielten sich die Anleger wegen möglicher Änderungen der Regulierung zurück, heisst es mit Blick auf das jährliche Lujiazui Forum ab Mittwoch, auf dem Regierungs- und Behördenvertreter sprechen.

Dass die japanischen Exporte im Mai angetrieben von der Yen-Schwäche so deutlich zulegten wie Ende 2022 nicht mehr, sorgt kaum für Auftrieb.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX