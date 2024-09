Nach US-Notenbank-Entscheid: ATX und DAX im Plus -- Nikkei schließt höher

Der heimische und deutsche Aktienmarkt ziehen am Donnerstag kräftig an. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Donnerstag auf positivem Terrain.

AUSTRIA

Die Wiener Börse notiert am Donnerstag deutlich höher.

Kurz nach Handelsbeginn gewann der ATX 0,70 Prozent bei 3.630,19 Punkten und baut seine Gewinne im weiteren Verlauf aus.

Die Nachrichtenlage ist dünn, die Vorlagen sind derweil nicht eindeutig.

Auf Unternehmensebene sorgt Varta für Schlagzeilen. So hat das Sanierungsverfahren beim angeschlagenen Batteriekonzern eine weitere Hürde genommen.

DEUTSCHLAND

Mit einem deutlichen Plus steuert der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag wieder seinen jüngsten Rekord bei 18.990 Punkten an.

Der DAX eröffnete 0,89 Prozent höher bei 18.877,57 Punkten und steigt dann direkt deutlich an.

Die Fed signalisiert bis Jahresende weitere Senkungen um insgesamt 0,5 Prozentpunkte. Damit soll die Wirtschaft wieder angekurbelt werden und mit ihr die Beschäftigung, nachdem bis dato vor allem die Inflationsbekämpfung oberste Priorität hatte.

WALL STREET

Die US-Börsen gingen zur Wochenmitte nach dem Fed-Zinsentscheid etwas leichter aus dem Handel.

Der Dow Jones gewann zum Handelsstart noch leicht hinzu. Nach der Fed-Entscheidung ging es für den Traditionsindex deutlich bergauf, bevor er dann aber in der letzten Handelsstunde wieder nachgab. 0,25 Prozent tiefer bei 41.503,10 Punkten schloss der Dow Jones.

Der NASDAQ Composite startete ebenfalls etwas fester. In einer ersten Reaktion auf den Fed-Zinsentscheid stieg er deutlich an. Letztlich verabschiedete er sich dann aber doch noch 0,31 Prozent schwächer bei 17.573,30 Zählern in den Feierabend.

Die US-Notenbank Fed senkte ihren Leitzins um 0,50 Prozentpunkte auf nun 4,75 bis 5,00 Prozent. Davor hatte sie ihn 14 Monate in Folge nicht angetastet. Bankvolkswirte hatten überwiegend lediglich eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet. An den Finanzmärkten war zuletzt allerdings die Erwartung gestiegen, dass es auch zu einer grossen Senkung um 0,50 Prozentpunkte kommen könnte. Zudem wurde bekannt, dass eine knappe Mehrheit der stimmberechtigten Fed-Mitglieder für 2024 eine weitere grosse Zinssenkung erwartet.

Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust, sprach von einem "kraftvollen Auftakt der US-Zinswende, der für die Wirtschaft eine willkommene Entlastung bei den Krediten für kürzerfristige Kredite bedeutet". Bis zum Jahresende rechnet er nun mit zwei weiteren, aber kleineren Zinssenkungen der Fed.

ASIEN

An den asiatischen Börsen zeigten sich die Anleger am Donnerstag zuversichtlich.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann letztlich 2,13 Prozent auf 37.155,33 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland schloss der Shanghai Composite 0,69 Prozent höher bei 2.736,02 Zählern. In Hongkong gewann der Hang Seng schlussendlich 2,00 Prozent auf 18.013,16 Einheiten.

Die Börsen in Ostasien reagierten positiv auf die Entscheidung der US-Notenbank, den Zinssenkungszyklus mit einem großen Schritt um 50 Basispunkte zu beginnen. Für Zuversicht sorgte, dass die Futures auf die US-Indizes um rund 1 Prozent anziehen, nachdem die erste Reaktion an der Wall Street am Vortag im dortigen Späthandel noch leicht negativ war.

Für zusätzliche Unterstützung sorgte der weiter schwächelnde Yen. Er war in den vergangenen vier Tagen von rund 140 auf über 143 Yen je Dollar gesunken. Im Markt war von Positionsanpassungen nach der US-Zinssenkung und vor dem Zinsentscheid in Japan am Freitag die Rede.

