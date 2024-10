Fokus weiter auf Berichtssaison: ATX freundlich -- DAX schwächelt -- Märkte in Asien legen zu - Nikkei schließt leichter

Anleger am heimischen Aktienmarkt wagen sich am Freitag etwas aus ihrer Deckung, während der deutsche Leitindex nachgibt. Derweil präsentieren sich die Börsen in Fernost mit uneinheitlicher Tendenz.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt kann am Freitag zunächst Zuwächse verzeichnen.

Der ATX präsentierte sich kurz nach dem Ertönen der Startglocke 0,31 Prozent fester bei 3.560,69 Einheiten und hält sich auch weiterhin auf diesem Niveau.

Die Wiener Börse zeigt sich am Freitag mit leichten Gewinnen. Die europäischen Börsen tendieren derweil tiefer, die Vorgaben aus den USA waren uneinheitlich, jene aus Asien fielen ebenfalls gemischt aus.

Datenseitig steht der deutsche ifo Geschäftsklimaindex im Fokus, "In der Summe ergibt sich eine leicht positive Indikation, vor allem weil die Einkaufsmanagerindizes gestern auf der Oberseite überrascht haben, sowohl im Industrie- als auch im Servicesektor. Eine Trendwende für die deutsche Wirtschaft auszurufen erschiene gleichwohl verfrüht", schreiben die Experten der Helaba im Vorfeld der Veröffentlichung. In den USA werden am Nachmittag die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter für den Monat September im Fokus stehen.

In Wien blieb es meldungsseitig bislang eher ruhig, auch von Analystenseite kamen noch keine Impulse.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt büßt im Handel am Freitag etwas ein.

Der DAX tendierte zur Eröffnung 0,12 Prozent tiefer auf 19.419,52 Punkten. Auch anschließend macht er keine großen Schritte.

Der DAX steht am Freitag vor einer schwachen Woche. Der deutsche Leitindex knüpft damit an die Schwäche der vergangen Tage an, die nur am Vortag von leichten Gewinnen unterbrochen wurde. In New York war der Handel am Vorabend mit einem gemischten Ergebnis zu Ende gegangen.

Laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann ist die "große Dynamik am europäischen Aktienmarkt erst einmal raus". Beunruhigt zeigt sich der Experte davon aber nicht, denn der Grundoptimismus der Anleger bleibe erhalten. Dies untermauerten nach wie vor relativ niedrige Absicherungsaktivitäten, die er an Futures oder am Optionsmarkt beobachtet. Altmann sieht darin durchaus etwas Überraschendes nach dem guten Lauf des DAX, der in diesem Jahr 16 Prozent gewonnen hat. Zudem stehe mit den US-Präsidentschaftswahlen noch ein absolutes Großereignis vor der Tür.

Am Aktienmarkt rücken zu Wochenschluss die Resultate von Mercedes-Benz ins Rampenlicht, wobei eine Gewinnwarnung hier seit September bekannt ist. Die Blicke bleiben auch auf andere Anlageformen gerichtet, denn am Rentenmarkt wird laut Altmann seit Donnerstag auf noch schnellere Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank gewettet.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.

Der Dow Jones startete knapp im Plus, drehte anschließend jedoch in die Verlustzone. Letztlich gab er 0,33 Prozent auf 42.374,89 Punkte nach.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete stärker und hielt sich auch im Verlauf auf grünem Terrain. Er ging schließlich 0,76 Prozent höher bei 18.415,49 Zählern aus dem Handel.

Nach deutlichen Verlusten am Vortag verbuchte die NASDAQ-Börse in den USA am Donnerstag Gewinne. Vor allem die starken Quartalszahlen des Elektroautoherstellers Tesla sorgten für Auftrieb.

Im Fokus standen zudem die wöchentlichen Daten zum Arbeitsmarkt. In den USA ging die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend zurück, während am Markt keine Veränderungen erwartet worden waren. Der Arbeitsmarkt zeigt sich damit weiterhin robust, was für die Erwartungen an Zinssenkungen allerdings einen Dämpfer bedeutet.

Nach dem Rekordhoch des marktbreiten S&P 500 vor wenigen Tagen hätten steigende Renditen am US-Markt für Staatsanleihen und auch Risiken angesichts der in zwei Wochen anstehenden US-Wahlen die Stimmung der Anleger belasten, resümierten die Experten der UBS. Sie erwarten aber ungeachtet weiterer potenzieller Börsenschwankungen, dass US-Aktien im Allgemeinen weiter steigen dürften. Den Grund sehen sie in soliden Quartalsberichten, anstehenden Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed und einer starken Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz. US-Aktien blieben daher "attraktiv", schrieben sie.

ASIEN

An den Börsen in Asien ist am Freitag keine gemeinsame Richtung auszumachen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gab bis Handelsende um 0,60 Prozent nach auf 37.913,92 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite derweil um 0,59 Prozent auf 3.299,70 Stellen.

Der Hang Seng gewinnt indes 0,56 Prozent auf 20.604,03 Punkte.

Überwiegend im Plus tendieren die Börsen in Asien am Freitag. An der Tokioter Börse geht es jedoch vor der Parlamentswahl in Japan am Wochenende deutlicher nach unten. Wegen der ungewissen politischen Zukunft ihres Landes nehmen die japanischen Anleger vorsichtshalber Geld vom Tisch. Zusätzlich belastet wird der Nikkei vom wieder etwas festeren Yen. Für einen Dollar werden etwa 151,70 Yen bezahlt, nachdem er am Mittwoch in der Spitze etwas über 153 Yen gekostet hatte. Derweil ist die Verbraucherpreisinflation im Großraum Tokio im Oktober unter das Inflationsziel der Bank of Japan von 2 Prozent gerutscht. Mit 1,8 Prozent lag der Preisauftrieb aber über dem Ökonomenkonsens von 1,7 Prozent. Anleger trennen sich von Finanz- und Elektronikwerten.

Unterdessen hoffen Anleger unverändert auf weitere Konjunkturmaßnahmen der Regierung in Peking. Die chinesische Zentralbank hat derweil am Freitag einen wichtigen Zinssatz, den für die mittelfristige Kreditfazilität MLF), unverändert bei 2,00 Prozent belassen und über diese 700 Milliarden Yuan in das heimische Bankensystem gepumpt. Ferner stellte die Notenbank dem Finanzsystem weitere 292,6 Milliarden Yuan über den siebentägigen Reverse-Repo-Satz zum unveränderten Zins von 1,50 Prozent zur Verfügung.

