Börse Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Montagmittag

Am Montag gibt der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,16 Prozent auf 4 901,53 Punkte nach. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,186 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,044 Prozent auf 4 907,04 Punkte an der Kurstafel, nach 4 909,20 Punkten am Vortag.

Bei 4 909,96 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 895,69 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 26.07.2024, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 862,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 035,41 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, mit 4 236,25 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 8,61 Prozent aufwärts. Bei 5 121,71 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Eni (+ 0,67 Prozent auf 14,67 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,42 Prozent auf 62,35 EUR), BMW (+ 0,28 Prozent auf 84,70 EUR), Stellantis (+ 0,25 Prozent auf 15,01 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,25 Prozent auf 3,67 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Bayer (-0,66 Prozent auf 27,68 EUR), Allianz (-0,65 Prozent auf 274,30 EUR), Deutsche Börse (-0,43 Prozent auf 197,00 EUR), SAP SE (-0,41 Prozent auf 194,82 EUR) und adidas (-0,36 Prozent auf 218,40 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 617 582 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 340,240 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

2024 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Mit 9,24 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at