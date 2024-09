Börse Europa: STOXX 50 beginnt Montagshandel mit Gewinnen

Der STOXX 50 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am ersten Tag der Woche fort.

Der STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,02 Prozent auf 4 495,86 Punkte zu. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,193 Prozent auf 4 486,31 Punkte an der Kurstafel, nach 4 495,00 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 4 481,19 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 496,43 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Der STOXX 50 wies am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, einen Stand von 4 551,48 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 4 491,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, den Wert von 3 919,86 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,87 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rio Tinto (+ 2,37 Prozent auf 54,35 GBP), Glencore (+ 1,73 Prozent auf 4,34 GBP), BP (+ 1,38 Prozent auf 3,94 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,87 Prozent auf 24,45 GBP) und UniCredit (+ 0,52 Prozent auf 39,86 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil BASF (-0,97 Prozent auf 47,81 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,86 Prozent auf 58,98 EUR), BAT (-0,77 Prozent auf 27,53 GBP), UBS (-0,76 Prozent auf 26,05 CHF) und HSBC (-0,73 Prozent auf 6,76 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 995 886 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 471,420 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Die Santander-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die HSBC-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,04 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

