Börse Frankfurt: SDAX nachmittags mit Kursplus

Am Mittwoch geht es im SDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,67 Prozent auf 14 419,77 Punkte aufwärts. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 106,115 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,323 Prozent auf 14 369,95 Punkte an der Kurstafel, nach 14 323,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14 442,14 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 352,43 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1,43 Prozent nach unten. Der SDAX stand vor einem Monat, am 10.06.2024, bei 15 029,25 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 10.04.2024, bei 14 517,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.07.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 216,92 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 4,33 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell pbb (+ 5,42 Prozent auf 5,64 EUR), IONOS (+ 4,11 Prozent auf 29,15 EUR), Grand City Properties (+ 4,10 Prozent auf 11,69 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 3,18 Prozent auf 18,80 EUR) und AUTO1 (+ 2,99 Prozent auf 6,21 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen CompuGroup Medical SE (-3,09 Prozent auf 15,70 EUR), Südzucker (-2,83 Prozent auf 13,41 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,42 Prozent auf 18,18 EUR), Elmos Semiconductor (-1,20 Prozent auf 74,00 EUR) und SCHOTT Pharma (-0,96 Prozent auf 30,98 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SDAX ist die CompuGroup Medical SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 088 070 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 7,177 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie weist mit 5,49 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mit 7,94 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at