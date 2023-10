Börse Moskau in Grün: RTS zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen

Letztendlich stieg der RTS im MICEX-Handel um 1,22 Prozent auf 1 046,71 Punkte. Damit sind die im RTS enthaltenen Werte 7,690 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der RTS 0,329 Prozent stärker bei 1 037,51 Punkten in den Handel, nach 1 034,11 Punkten am Vortag.

Der RTS verzeichnete bei 1 048,14 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 036,53 Einheiten.

So bewegt sich der RTS seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, wies der RTS einen Stand von 1 029,15 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Der RTS stand am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, bei 1 014,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.10.2022, lag der RTS bei 990,66 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 8,68 Prozent aufwärts. 1 091,91 Punkte markierten den Höchststand des RTS im laufenden Jahr. Bei 900,08 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

RTS-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im RTS befinden sich aktuell Bashneft Pref (+ 4,00 Prozent auf 1 613,00 RUB), Surgutneftegas Pref (+ 2,77 Prozent auf 54,33 RUB), LSR (+ 2,69 Prozent auf 740,80 RUB), VTB Bank (+ 2,27 Prozent auf 0,03 RUB) und Polymetal (+ 2,13 Prozent auf 557,10 RUB). Die Verlierer im RTS sind hingegen SOLLERS (-0,10 Prozent auf 991,50 RUB), Mechel (-0,09 Prozent auf 237,67 RUB), RusHydro (Federal Hydro) (+ 0,06 Prozent auf 0,84 RUB), TATNEFT PJSC (+ 0,11 Prozent auf 629,00 RUB) und TATNEFT Pref (+ 0,14 Prozent auf 630,50 RUB).

Die teuersten Unternehmen im RTS

Aktuell weist die VTB Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im RTS auf. Zuletzt wurden via MICEX 88 074 080 000 Aktien gehandelt. Mit 6,500 Mrd. Euro weist die Yandex-Aktie im RTS derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die RTS-Werte

Unter den RTS-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie mit 0,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Gazprom PJSC-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 49,45 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at