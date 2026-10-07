Börse Zürich in Rot: SLI fällt

Am Mittwoch verbucht der SLI um 15:42 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0,47 Prozent auf 2 215,75 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,308 Prozent leichter bei 2 219,43 Punkten in den Handel, nach 2 226,28 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 213,96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 2 230,83 Einheiten.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der SLI bereits um 0,019 Prozent zurück. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 07.09.2026, bei 2 282,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, bewegte sich der SLI bei 2 300,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 033,32 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,01 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI aktuell

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Swisscom (+ 1,83 Prozent auf 638,50 CHF), Roche (+ 1,72 Prozent auf 355,80 CHF), Novartis (+ 1,66 Prozent auf 119,12 CHF), Lindt (+ 1,33 Prozent auf 7 610,00 CHF) und Sandoz (+ 1,09 Prozent auf 70,52 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Julius Bär (-4,88 Prozent auf 69,38 CHF), UBS (-3,57 Prozent auf 39,12 CHF), VAT (-3,09 Prozent auf 676,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,69 Prozent auf 80,36 CHF) und Holcim (-2,64 Prozent auf 64,10 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1 786 428 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 297,079 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,49 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at