Börse Zürich in Rot: SLI zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer

Am Freitag notiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,88 Prozent schwächer bei 1 949,88 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,365 Prozent auf 1 960,08 Punkte an der Kurstafel, nach 1 967,27 Punkten am Vortag.

Bei 1 962,67 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 949,11 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der SLI bereits um 0,047 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 20.08.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 990,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.06.2024, lag der SLI noch bei 1 962,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.09.2023, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 748,67 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,57 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 023,54 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Swisscom (+ 1,20 Prozent auf 549,00 CHF), SGS SA (+ 0,91 Prozent auf 95,28 CHF), Givaudan (+ 0,63 Prozent auf 4 498,00 CHF), Roche (+ 0,56 Prozent auf 269,00 CHF) und Novartis (+ 0,43 Prozent auf 98,86 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen VAT (-4,15 Prozent auf 400,00 CHF), Kühne + Nagel International (-3,55 Prozent auf 233,90 CHF), ams (-3,27 Prozent auf 0,93 CHF), Swatch (I) (-3,05 Prozent auf 152,50 CHF) und Julius Bär (-2,97 Prozent auf 48,61 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 3 723 307 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 232,971 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Unter den SLI-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,51 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at