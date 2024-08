Börse Zürich: SLI am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Der SLI steigt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,65 Prozent auf 1 988,31 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,120 Prozent tiefer bei 1 973,03 Punkten in den Handel, nach 1 975,41 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 1 972,86 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 989,04 Punkten.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 19.07.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 960,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bei 1 961,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, den Wert von 1 706,32 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 12,75 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 009,70 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Richemont (+ 1,92 Prozent auf 135,20 CHF), Straumann (+ 1,88 Prozent auf 127,15 CHF), Holcim (+ 1,85 Prozent auf 79,40 CHF), Partners Group (+ 1,68 Prozent auf 1 209,00 CHF) und VAT (+ 1,63 Prozent auf 436,20 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen UBS (-0,57 Prozent auf 26,20 CHF), Givaudan (-0,29 Prozent auf 4 174,00 CHF), Julius Bär (-0,28 Prozent auf 50,60 CHF), Lindt (-0,18 Prozent auf 11 050,00 CHF) und Nestlé (+ 0,13 Prozent auf 89,94 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 223 415 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 242,022 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at