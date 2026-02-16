Börse Zürich: SLI mittags mit Kursplus

Am Montag bewegt sich der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,33 Prozent höher bei 2 164,11 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,015 Prozent auf 2 157,36 Punkte an der Kurstafel, nach 2 157,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 157,26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 164,36 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 16.01.2026, wies der SLI einen Wert von 2 173,89 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 2 051,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, wies der SLI einen Wert von 2 110,78 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 0,610 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 099,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit UBS (+ 1,84 Prozent auf 32,69 CHF), Zurich Insurance (+ 1,52 Prozent auf 560,40 CHF), Logitech (+ 1,40 Prozent auf 69,42 CHF), Holcim (+ 1,34 Prozent auf 70,86 CHF) und Julius Bär (+ 1,19 Prozent auf 64,70 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Sonova (-1,47 Prozent auf 195,00 CHF), Sika (-0,77 Prozent auf 155,10 CHF), Richemont (-0,60 Prozent auf 157,70 CHF), Alcon (-0,59 Prozent auf 60,64 CHF) und Swisscom (-0,57 Prozent auf 698,50 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 923 674 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 313,956 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Im SLI präsentiert die Adecco SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,49 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

