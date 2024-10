Börse Zürich: SMI am Nachmittag fester

Am Montag bewegt sich der SMI um 15:42 Uhr via SIX 0,22 Prozent stärker bei 12 023,40 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,416 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,305 Prozent fester bei 12 033,69 Punkten in den Montagshandel, nach 11 997,09 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 049,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 11 951,53 Einheiten.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, bei 11 908,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, lag der SMI-Kurs bei 12 006,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, betrug der SMI-Kurs 10 837,59 Punkte.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 7,64 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 12 483,57 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 064,90 Zählern.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Richemont (+ 1,76 Prozent auf 133,15 CHF), UBS (+ 1,70 Prozent auf 26,86 CHF), Swisscom (+ 0,64 Prozent auf 549,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,39 Prozent auf 511,60 CHF) und Logitech (+ 0,33 Prozent auf 73,32 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Swiss Re (-2,00 Prozent auf 112,55 CHF), Alcon (-0,87 Prozent auf 82,32 CHF), Kühne + Nagel International (-0,67 Prozent auf 223,10 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,61 Prozent auf 48,85 CHF) und Sika (-0,45 Prozent auf 264,00 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 2 210 942 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 228,556 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,13 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. In puncto Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at