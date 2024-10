Börse Zürich: SMI am Nachmittag fester

SMI-Handel am Mittwochnachmittag.

Der SMI erhöht sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,03 Prozent auf 12 167,32 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,455 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,086 Prozent höher bei 12 173,84 Punkten, nach 12 163,33 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 12 107,05 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 12 218,38 Punkten.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht sank der SMI bereits um 1,11 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 23.09.2024, einen Stand von 11 965,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2024, wies der SMI einen Stand von 12 278,82 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2023, wies der SMI einen Stand von 10 331,92 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,93 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 12 483,57 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Roche (+ 1,98 Prozent auf 277,60 CHF), Lonza (+ 1,11 Prozent auf 545,80 CHF), Logitech (+ 0,89 Prozent auf 72,44 CHF), Alcon (+ 0,22 Prozent auf 81,76 CHF) und Novartis (+ 0,21 Prozent auf 99,02 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Kühne + Nagel International (-2,09 Prozent auf 215,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,16 Prozent auf 48,53 CHF), Partners Group (-1,06 Prozent auf 1 262,50 CHF), Sika (-0,80 Prozent auf 248,70 CHF) und Holcim (-0,79 Prozent auf 82,60 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1 260 250 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 235,218 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,92 zu Buche schlagen. Im Index weist die Swiss Re-Aktie mit 5,78 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

