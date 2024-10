Börse Zürich: SMI am Nachmittag leichter

Am Freitag bewegt sich der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,06 Prozent tiefer bei 12 005,69 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,433 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,181 Prozent schwächer bei 11 990,52 Punkten in den Freitagshandel, nach 12 012,32 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 11 958,56 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 12 030,88 Punkten lag.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 1,40 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 04.09.2024, wies der SMI einen Wert von 12 176,17 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.07.2024, stand der SMI bei 12 068,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.10.2023, wurde der SMI mit einer Bewertung von 10 756,19 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7,48 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 12 483,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit UBS (+ 1,18 Prozent auf 26,50 CHF), Logitech (+ 0,96 Prozent auf 73,40 CHF), Zurich Insurance (+ 0,87 Prozent auf 509,20 CHF), Holcim (+ 0,86 Prozent auf 82,28 CHF) und Swiss Re (+ 0,83 Prozent auf 114,85 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Givaudan (-1,47 Prozent auf 4 439,00 CHF), Lonza (-0,83 Prozent auf 528,00 CHF), Geberit (-0,60 Prozent auf 532,60 CHF), Alcon (-0,60 Prozent auf 83,48 CHF) und Swisscom (-0,55 Prozent auf 544,50 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 657 986 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 232,981 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,14 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

