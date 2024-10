Börse Zürich: SMI am Nachmittag stärker

Für den SMI geht es am Donnerstagnachmittag aufwärts.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,52 Prozent stärker bei 12 210,26 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,445 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,223 Prozent auf 12 174,20 Punkte an der Kurstafel, nach 12 147,10 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 12 224,63 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 12 169,08 Punkten.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0,759 Prozent. Der SMI stand noch vor einem Monat, am 24.09.2024, bei 12 048,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.07.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 203,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.10.2023, wurde der SMI mit einer Bewertung von 10 376,81 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,31 Prozent aufwärts. Bei 12 483,57 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Lonza (+ 4,03 Prozent auf 562,20 CHF), Richemont (+ 2,30 Prozent auf 128,95 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,94 Prozent auf 221,00 CHF), Swiss Life (+ 1,10 Prozent auf 716,80 CHF) und Roche (+ 0,90 Prozent auf 279,70 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Nestlé (-0,49 Prozent auf 84,96 CHF), Sonova (-0,32 Prozent auf 315,10 CHF), Logitech (-0,28 Prozent auf 70,52 CHF), Givaudan (-0,17 Prozent auf 4 213,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,17 Prozent auf 48,47 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1 433 895 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 235,394 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,78 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at