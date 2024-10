Börse Zürich: SMI verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge

So bewegt sich der SMI am Mittwochmorgen.

Um 09:11 Uhr verbucht der SMI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,26 Prozent auf 12 117,93 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,445 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,210 Prozent höher bei 12 112,07 Punkten in den Mittwochshandel, nach 12 086,66 Punkten am Vortag.

Bei 12 103,66 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 12 125,72 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,477 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2024, betrug der SMI-Kurs 12 451,48 Punkte. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 02.07.2024, bei 12 011,02 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 02.10.2023, den Stand von 10 863,65 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,48 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 12 483,57 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit UBS (+ 1,46 Prozent auf 26,33 CHF), Richemont (+ 1,34 Prozent auf 132,55 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,69 Prozent auf 49,33 CHF), Logitech (+ 0,58 Prozent auf 73,30 CHF) und Novartis (+ 0,43 Prozent auf 97,23 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Alcon (-0,45 Prozent auf 83,78 CHF), Swisscom (-0,27 Prozent auf 554,00 CHF), Sonova (-0,27 Prozent auf 300,30 CHF), Kühne + Nagel International (-0,18 Prozent auf 227,00 CHF) und Givaudan (-0,17 Prozent auf 4 580,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 305 097 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 233,428 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,14 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,46 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at